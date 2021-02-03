Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, объявленного в розыск и вновь совершившего преступление

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Около часа ночи экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Сызрань, обратил внимание на продуктовый павильон, расположенный на улице Лазо. Внимание стражей правопорядка привлек сработавший световой оповещатель.

Приблизившись, патрульные увидели, что в торговом модуле приоткрыто окно. В ходе осмотра павильона сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который проник в помещение, открыв окно при помощи отвертки, и попытался похитить денежные средства и продукты. Установив личность правонарушителя, росгвардейцы проверили его по информационным базам данных. Выяснилось, что житель города Октябрьск 2000 года рождения объявлен в розыск как подозреваемый, скрывшийся от органов дознания.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».