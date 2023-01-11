Сотрудник ППС из Новокуйбышевска в нерабочее время задержал грабителя

132

По данным полицейских, злоумышленник напал на соседа, с которым распивал спиртные напитки, и похитил сотовый телефон, наушники и денежные средства.

В дежурную часть Новокуйбышевского отдела полиции поступило сообщение от местного жителя 1979 года рождения, пояснившего, что в подъезде дома по улице Миронова на него напал неизвестный, нанес несколько ударов по лицу и похитил сотовый телефон, наушники и денежные средства.

В ходе опроса потерпевшего сотрудники полиции выяснили, что накануне вечером он распивал алкогольные напитки в компании соседа. Несколько раз мужчины выходили в подъезд и курили. Выйдя в очередной раз в подъезд, сосед неожиданно нанес несколько ударов потерпевшему, забрал имущество и скрылся.

Полицейские установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия и установили, что в соседней квартире проживает безработный ранее неоднократно судимый за кражи житель мужчина 1976 года рождения. По месту жительства подозреваемого не обнаружили. Полицейские распространили ориентировку с приметами злоумышленника и описанием похищенного имущества среди личного состава отдела полиции.

На следующий день полицейский (водитель) второго отдельного взвода патрульно-постовой службы сержант полиции Анатолий Высоцкий в свободное от службы время находился на улице рядом с местом происшествия и увидел мужчину, схожего по ориентировке с подозреваемым. Полицейский задержал и доставил мужчину в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался сосед пострадавшего. Он признался в содеянном и пояснил, что в ходе распития спиртных напитков возникли неприязненные отношения к соседу, и поэтому он ударил товарища и забрал его имущество. Денежные средства злоумышленник потратил на собственные нужды, а сотовый телефон выдал добровольно. Имущество полицейские вернули законному владельцу.

Отделом дознания Отдела МВД России по г. Новокуйбышевску в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.