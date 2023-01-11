Сотрудник ППС из Новокуйбышевска в нерабочее время задержал грабителя

Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 190 млн рублей на добрые дела собрали на СберВместе в 2022 году
Более 190 млн рублей на добрые дела собрали на СберВместе в 2022 году
В Самарской области общественники реализуют мероприятия в рамках проекта «Ассоциация цифровой безопасности»
В Самарской области общественники реализуют мероприятия в рамках проекта «Ассоциация цифровой безопасности»
В Самаре открылась зимняя переправа на судах на воздушной подушке
В Самаре открылась зимняя переправа на судах на воздушной подушке
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь после пожара
Клиенты Сбера подали уже свыше 8,5 тысяч заявок на получение обновленной льготной ипотеки
Клиенты Сбера подали уже свыше 8,5 тысяч заявок на получение обновленной льготной ипотеки
В Самаре первые в этом году квитанции на оплату услуг водоснабжения и водоотведения поступят в первых числах февраля
В Самаре первые в этом году квитанции на оплату услуг водоснабжения и водоотведения поступят в первых числах февраля
Во время пожара на Некрасовской в Самаре погиб ребенок
Во время пожара на Некрасовской в Самаре погиб ребенок
Сотрудники Самарского политеха рассчитали фильтрацию бурового раствора
Сотрудники Самарского политеха рассчитали фильтрацию бурового раствора
Наверх
Самара  -30 °C, Тольятти  -27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.61
-0.69
EUR 74.54
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
Вечер камерной и органной музыки “Метаморфозы русской и европейской музыки" приглашает самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сотрудник ППС из Новокуйбышевска в нерабочее время задержал грабителя

11 января 2023 11:52
132
Сотрудник ППС из Новокуйбышевска в нерабочее время задержал грабителя

По данным полицейских, злоумышленник напал на соседа, с которым распивал спиртные напитки, и похитил сотовый телефон, наушники и денежные средства.

В дежурную часть Новокуйбышевского отдела полиции поступило сообщение от местного жителя 1979 года рождения, пояснившего, что в подъезде дома по улице Миронова на него напал неизвестный, нанес несколько ударов по лицу и похитил сотовый телефон, наушники и денежные средства.

В ходе опроса потерпевшего сотрудники полиции выяснили, что накануне вечером он распивал алкогольные напитки в компании соседа. Несколько раз мужчины выходили в подъезд и курили. Выйдя в очередной раз в подъезд, сосед неожиданно нанес несколько ударов потерпевшему, забрал имущество и скрылся.

Полицейские установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия и установили, что в соседней квартире проживает безработный ранее неоднократно судимый за кражи житель мужчина 1976 года рождения. По месту жительства подозреваемого не обнаружили. Полицейские распространили ориентировку с приметами злоумышленника и описанием похищенного имущества среди личного состава отдела полиции.

На следующий день полицейский (водитель) второго отдельного взвода патрульно-постовой службы сержант полиции Анатолий Высоцкий в свободное от службы время находился на улице рядом с местом происшествия и увидел мужчину, схожего по ориентировке с подозреваемым. Полицейский задержал и доставил мужчину в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался сосед пострадавшего. Он признался в содеянном и пояснил, что в ходе распития спиртных напитков возникли неприязненные отношения к соседу, и поэтому он ударил товарища и забрал его имущество. Денежные средства злоумышленник потратил на собственные нужды, а сотовый телефон выдал добровольно. Имущество полицейские вернули законному владельцу.

Отделом дознания Отдела МВД России по г. Новокуйбышевску в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь
11 января 2023  13:44
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь после пожара
28
Звание «Почетный гражданин Самарской области» присваивается Леониду Михельсону
11 января 2023  10:40
Звание «Почетный гражданин Самарской области» присвоено Леониду Михельсону
162
Губернатор ознакомился с работой сборочного цеха, механического цеха и цеха ремонта морских газотурбинных двигателей.
10 января 2023  20:40
"Готовы синхронизировать усилия по подготовке кадров": глава региона встретился с коллективом АО "Металлист-Самара" 
1387
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
10 января 2023  13:37
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
373
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
10 января 2023  12:33
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
621
Весь список