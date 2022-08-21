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СК возбудил уголовное дело об убийстве Дарьи Дугиной

21 августа 2022 13:47
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СК возбудил уголовное дело об убийстве Дарьи Дугиной

По факту убийства журналиста и политолога Дарьи Дугиной в Подмосковье возбуждено уголовное дело. Как заявляют следователи, в машине сработало взрывное устройство.

По данным Telegram-канала подмосковного ГСУ СК, дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство общеопасным способом". Следователи подтвердили, что за рулем Toyota Land Cruiser в момент взрыва была именно Дарья Дугина.

Как было установлено, бомба сработала, когда внедорожник ехал по Можайскому шоссе в районе поселка Большие Вяземы. Дарья Дугина погибла на месте. Следственная группа изучает различные версии произошедшего, назначены экспертизы.

Ранее "РГ" сообщала, что Дарья Дугина погибла по дороге с фестиваля "Традиция". Ее отец, философ и известный общественный деятель Александр Дугин должен был ехать в этом авто, но в последний момент сел в другую машину.

Теги: Уголовное дело

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