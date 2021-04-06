Санитарка детсада в Тольятти перевела мошенникам 500 тысяч рублей

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Остерегайтесь мошеннических схем при звонках с неизвестных номеров!

Так, жительница Тольятти 1964 года рождения, санитарка одного из детских садов, в течение нескольких дней получала звонки с абонентского номера, зарегистрированного в Москве, об оформлении несанкционированных займов на ее имя.

После чего, поверив собеседнику, который представлялся сотрудником службы безопасности одного из банков, оформив кредиты в различных банках на общую сумму 505 тысяч рублей, перевела их на различные счета, указанные «банкиром». По данному факту возбуждено уголовное дело.