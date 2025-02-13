Самарцев предупредили о мошенничестве через домовые чаты

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Эксперт по кибербезопасности Станислав Козловский рассказал жителям Самары об обмане через приглашения в домовые чаты. Мошенники могут расклеивать объявления с QR-кодом, которые ведут на опасные сайты. Об этом сообщает Самара Онлайн 24.

«Жильцы могут думать, что переходят в домовой чат и указывают свои учетные данные, на самом деле они оказываются на фишинговом сайте. Их учетные данные переходят в распоряжение мошенников», – рассказал Козловский.

Есть варианты когда жильцы, перейдя по ссылке, попадают в чат, но сфабрикованный аферистами. В нем можно даже общаться с соседями и с лже-администраторами. Они входят в доверие и выманивают персональные данные или деньги, пишет Самара-КП.