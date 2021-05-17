Самарца задержали за закладки наркотиков

33

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с представителем Казачьей дружины задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотических средств.

Они во ремя патрулирования одного из садово-дачных товариществ города обратили внимание на прохожего, который при виде полицейских попытался скрыться. После непродолжительной погони молодой человек, который отказывался выполнять законные требования патрульных, был задержан.

Полицейские доставили нарушителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники полиции установили личность задержанного. Им оказался безработный, ранее не судимый житель Самары 1998 года рождения. У злоумышленника стражами порядка изъяты 10 полимерных свертков с порошкообразным веществом. По результатам исследования, проведенного в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, установлено, что изъятое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой свыше 7,7 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса задержанный пояснил стражам порядка, что приехал в Новокуйбышевск для раскладки наркотического вещества в так называемые «закладки-тайники». Мужчина признался, что уже разложил более пятидесяти свертков с массой от 0,4 до 0,8 граммов. По указанным в телефоне задержанного координатам, сотрудники отделения по контролю с незаконным оборотом наркотиков городского отдела полиции обнаружили и изъяли «закладки» с аналогичным изъятому веществом общей массой свыше 33 грамм. Молодой человек рассказал, что приобрел наркотическое вещество через Интернет, посчитал, что это – легкий заработок. Довести свой противоправный замысел до конца подозреваемому не удалось, так как он был задержан патрулем.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.