Самарца будут судить за двадцатилетней давности убийство электроплитой

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Прокуратурой Советского района г. Самара утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленного причинения смерти другому человеку).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что ночью 15 февраля 1999 года самарец распивал спиртное с приятелями. Те вступили в конфликт с ранее незаконным ему мужчиной. В ходе ссоры незнакомец обозвал его, в ответ он повалил того на пол, схватил телевизор и кинул в голову, после чего кинул в него же электроплиту. В результате причиненных повреждений наступила смерть потерпевшего.

От органов следствия самарец скрылся, расследование по делу было приостановлено.

В 2023 году местонахождение обвиняемого было установлено.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу, сообщает облпрокуратура.