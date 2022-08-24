Самарский школьник попросил позвонить и сбежал с телефоном

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В полицию в Самаре поступило сообщение о хищении сотового телефона у жителя областного центра 2009 года рождения.

Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие по указанному адресу, подробно опросили потерпевшего. Он рассказал полицейским, что возле дома, расположенного на ул. Авроры, к нему подошел незнакомый парень и попросил сотовый телефон, якобы позвонить. Подросток согласился. Когда потерпевший отвлекся, злоумышленник, воспользовавшись моментом скрылся, унеся с собою гаджет. Сумма причиненного ущерба составила 5000 тысяч рублей.

Полицейские провели осмотр прилегающей к месту преступления территории, изучили возможные пути отхода злоумышленника, просмотрели материал с камер видеонаблюдения, установленных на улице. Участковые проверили ломбарды и другие места возможного сбыта похищенного. Оперативники отработали лиц, ранее судимых за аналогичные преступления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался учащийся одной из школ Куйбышевского района 2006 года рождения. Свою вину он признал. В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск похищенного.

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции предостерегают: Будьте бдительны! Не доверяйте малознакомым людям, не демонстрируйте ценные вещи и денежные средства. Соблюдение этих простых правил помогут вам сохранить ваше имущество.