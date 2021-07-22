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Самарский пенсионер поверил в "распродажу" и стал жертвой афериста

22 июля 2021 10:30
219
Самарский пенсионер поверил в "распродажу" и стал жертвой афериста

Будьте бдительны! Не верьте мошенникам! Злоумышленники под видом реализации товаров и услуг в сети Интернет похищают у граждан денежные средства.  

Так, 67-летний житель Самарского региона, на одном из сайтов в сети Интернет увидел информацию о скидке на мобильные телефоны в размере 75%. Поверив в «распродажу», пенсионер  перевел на несколько счетов неизвестного более 160 тысяч рублей, а товар так и не получил. Когда мошенник перестал выходить на связь, пострадавший обратился за помощью в полицию. 
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. ГУ МВД по Самарской области в очередной раз напоминает, что не стоит доверять предложениям от незнакомцев в Интернете. Прежде чем заключать сделки онлайн следует внимательно изучить историю компании, сроки её деятельности и отзывы других пользователей!

Теги: аферисты интернет-мошенники

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