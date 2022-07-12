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Самарский мошенник представился маляром

12 июля 2022 13:37
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Самарский мошенник представился маляром

В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 55-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве.

В ходе предварительного следствия установлено, что в одной из социальных сетей обвиняемый увидел объявление о поиске специалиста для осуществления ремонтных работ в офисе, расположенном на улице Победы. Мужчина в предлагаемой в объявлении форме обратной связи оставил номер своего телефона. Через некоторое время с ним связались сотрудники фирмы и условились о встрече. Заказчик – директор организации обещал заплатить за выполнение малярно-красочных работ 13 000 рублей, кроме этого ещё 5000 рублей предназначались для приобретения строительного материала. По словам потерпевшего, мужчина попросил перевести на его банковский счёт 11 500 рублей, а когда деньги поступили, не вышел на работу. Работодатель обратился за помощью в полицию.

 Полицейские выяснили, что договор об оказании услуг заказчик с наёмным рабочим не заключал. Сотрудники полиции запросили информацию в банке, изучили выписки движения денежных средств по банковской карте потерпевшего, изъяли скриншоты переписок с псевдомаляром и признали их вещественными доказательствами. В ходе отработки полученных сведений полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Ранее не судимый 55-летний самарец признался в содеянном. Отвечая на вопросы сотрудников полиции, мужчина рассказал, что денежные средства потратил на оплату съёмного жилья.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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