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Самарский фельдшер отдал мошеннику 1,5 млн рублей

19 марта 2024 11:57
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Самарский фельдшер отдал мошеннику 1,5 млн рублей

В дежурную часть полиции Самары с заявлением о мошенничестве обратился 45-летний местный житель, работающий фельдшером.

Заявитель рассказал полицейским, что ему позвонил неизвестный, который предложил заработок на бирже. Звонивший сообщил, что на брокерском сайте для осуществления торгов зарегистрировал заявителя и открыл на его имя счёт. Далее, согласившись на все условия неизвестного и следуя по его инструкции, потерпевший в течение 3 месяцев в разных банках оформлял кредиты на общую сумму свыше 1,5 млн рублей. После чего обналиченные денежные средства вносил на свой брокерский счёт. Когда мужчина захотел вывести свои деньги с фондового рынка, указанный "помощником брокера" код оказался не верным. Житель Самары понял, что его обманули мошенники, и обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Теги: Мошенники

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