Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 500 млн рублей будет направлено на развитие Инжинирингового центра Самарского университета им. Королёва
Более 500 млн рублей будет направлено на развитие Инжинирингового центра Самарского университета им. Королёва
Приложение «Авито» пропало из App Store
Приложение «Авито» пропало из App Store
Из Самары чаще начнут летать в Тбилиси
Из Самары чаще начнут летать в Тбилиси
28 мая самолет на пути в Турцию экстренно сел в Самаре
28 мая самолет на пути в Турцию экстренно сел в Самаре
В Самаре отремонтируют заброшенный детский лагерь
В Самаре отремонтируют заброшенный детский лагерь
Самарский госпиталь для ветеранов войн признан самым социально ориентированным в стране
Самарский госпиталь для ветеранов войн признан самым социально ориентированным в стране
Названо количество сдающих ЕГЭ по русскому языку 30 мая в Самарской области
Названо количество сдающих ЕГЭ по русскому языку 30 мая в Самарской области
Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары
Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.6
-0.02
EUR 90.34
-0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
Мероприятия Музея Рязанова пройдут ко Дню защиты детей
Самарский зоопарк приглашает гостей на мероприятии "Всемирный день попугаев"!
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарский алиментщик прятал грузовик на даче

29 мая 2025 10:29
99
Самарский алиментщик прятал грузовик на даче

Житель г. Самары прятал от судебных приставов грузовой автомобиль, который за миллионный долг по алиментам подлежал аресту.
В рамках акции «Судебные приставы — детям» сотрудники органа принудительного исполнения продолжают активно вести работу по розыску должников и их имуществу. Так должник из Кировского района г. Самары уклонялся от уплаты алиментов в пользу двух своих несовершеннолетних детей, накопив задолженность почти в 2 миллиона рублей.
Сотрудником Службы было установлено, что мужчина является владельцем грузового транспортного средства «Isuzu», однако скрывает его, стараясь избежать ареста. В результате разыскных мероприятий судебными приставами отделения по исполнительному розыску было установлено, что мужчина прячет автомобиль на дачном массиве.
Выехав на предполагаемое место нахождения разыскиваемого транспортного средства, сотрудники органов принудительного исполнения составили в отношении грузовика акт описи и ареста и отправили его на специализированную стоянку.
Теперь, если должник по алиментам продолжит уклоняться от погашения задолженности, грузовое транспортное средство будет реализовано, а вырученные с его продажи денежные средства пойдут в счет оплаты долга перед детьми.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинец лишился автомобиля за езду в нетрезвом виде
28 мая 2025, 10:15
Тольяттинец лишился автомобиля за езду в нетрезвом виде
Рано утром в будний день владелец седана двигался на своем автомобиле по трассе М-5. Происшествия
258
В Тольятти снесли самовольно возведенную постройку у речпорта
27 мая 2025, 11:19
В Тольятти снесли самовольно возведенную постройку у речпорта
В отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство. Происшествия
280
Пьяная молодая самарчанка сообщала о минировании ТЦ
26 мая 2025, 11:47
Пьяная молодая самарчанка сообщала о минировании ТЦ
Там работал ее бывший кавалер, с котороым они поругались.  Криминал
429
В центре внимания
Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары
29 мая 2025  10:44
Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары
111
Также губернатор сообщил о том, что в регионе запустили работу Фонда поддержки технологического предпринимательства. Он будет предоставлять гранты предпринимателям для поддержки их инновационных решений.
28 мая 2025  15:41
Вячеслав Федорищев анонсировал новые меры поддержки бизнеса
378
местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
28 мая 2025  13:27
Местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
288
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
28 мая 2025  13:06
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
589
В Самарском университете им. Королёва открылась Школа воздухоплавания
28 мая 2025  10:50
В Самарском университете им. Королёва открылась Школа воздухоплавания
339
Весь список