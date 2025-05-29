Самарский алиментщик прятал грузовик на даче

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Житель г. Самары прятал от судебных приставов грузовой автомобиль, который за миллионный долг по алиментам подлежал аресту.

В рамках акции «Судебные приставы — детям» сотрудники органа принудительного исполнения продолжают активно вести работу по розыску должников и их имуществу. Так должник из Кировского района г. Самары уклонялся от уплаты алиментов в пользу двух своих несовершеннолетних детей, накопив задолженность почти в 2 миллиона рублей.

Сотрудником Службы было установлено, что мужчина является владельцем грузового транспортного средства «Isuzu», однако скрывает его, стараясь избежать ареста. В результате разыскных мероприятий судебными приставами отделения по исполнительному розыску было установлено, что мужчина прячет автомобиль на дачном массиве.

Выехав на предполагаемое место нахождения разыскиваемого транспортного средства, сотрудники органов принудительного исполнения составили в отношении грузовика акт описи и ареста и отправили его на специализированную стоянку.

Теперь, если должник по алиментам продолжит уклоняться от погашения задолженности, грузовое транспортное средство будет реализовано, а вырученные с его продажи денежные средства пойдут в счет оплаты долга перед детьми.