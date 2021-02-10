Самарские оперативники задержали подозреваемого в даче взятки

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Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за не проведение сотрудниками полиции проверочных мероприятий.

В Самаре в ходе оперативных мероприятий, проведенных около дома, расположенного на улице Аэродромной, за дачу взятки должностному лицу сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции №9 Управления МВД России по г. Самаре задержали ранее не судимого местного жителя 1989 года рождения.

Из собранных материалов следует, что 50 тысяч рублей предназначались за не проведение сотрудниками полиции проверочных мероприятий по факту незаконного использования средств индивидуализации товаров.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.