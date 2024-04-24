Самарская пенсионерка хотела спасти свою дочь от беды, а в итоге лишилась всех сбережений

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В полицию обратилась жительница Самары 1931 года рождения с заявлением о мошенничестве. Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне ей поступил телефонный звонок от сотрудника правоохранительных органов, который утверждал, что ее дочь стала виновницей серьезного ДТП, вследствии которого погибли люди. Но есть возможность не возбуждать уголовное дело в замен на денежное вознаграждение.

Пенсионерка доверившись незнакомцу на пороге своей квартиры отдала курьеру все свои сбережения, более 300 000 рублей. Когда дочь вышла на связь и опровергла информацию о ДТП, женщина поняла, что ее обманули мошенники. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).