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Самарец вытащил сотовый телефон из рюкзака подростка

27 июля 2022 13:26
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Самарец вытащил сотовый телефон из рюкзака подростка

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего молодого человека. Он подозревается в совершении хищения мобильного устройства из рюкзака  подростка 2008 года рождения. Представитель потерпевшего оценил причиненный ему материальный  ущерб на сумму более 10 000 рублей.

В ходе опроса мальчик пояснил, что он встретил приятелей во дворе, с которыми продолжил общение на спортивной площадке, расположенной на улице Стара-Загора, оставив рюкзак, в котором находился телефон, без присмотра на скамейке. Спустя некоторое время, несовершеннолетний услышал звонок телефона и поспешил ответить, но в этот момент он увидел свой смартфон в руках незнакомого мужчины. Просьбу вернуть телефон злоумышленник проигнорировал, после чего скрылся. Мальчик, одолжив телефон у одного из знакомых, сообщил о случившемся родителям, которые вызвали полицию.

В ходе работы полицейские выяснили характерные приметы прохожего, в том числе особые: майка красного цвета, татуировка на шее и шрамы на плече. Оперативники  установили ранее привлекавшего к уголовной ответственности безработного местного жителя 1997 года рождения по особым приметам в виде татуировки на шее и шрамов на плече. Проверив места возможного нахождения подозреваемого, полицейские задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме. Молодой человек пояснил, что заметил чужой рюкзак, когда проходил возле спортивной площадки. Так как сумка осталась без внимания владельца, он решил проверить её на наличие имущества, которое можно перепродать. В тот же день он продал смартфон случайному прохожему за 1 000 рублей, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

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