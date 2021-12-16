Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров вручил государственные награды за особые заслуги в труде.
Работники «ОДК-Кузнецов» удостоены высоких наград  
Источником выплат станет федеральный бюджет, отмечает газета.
"Известия": в Госдуме предложили сделать предновогодние выплаты пенсионерам ежегодными
Яркий автобус с наглядными пособиями учит школьников и дошкольников правильному поведению на дорогах.
Передвижной центр «Лаборатория безопасности» прибыл в Самару
Первоначальный взнос — от 30%.
Получить ипотеку на загородную недвижимость, гараж или строительство дома можно по двум документам
Госавтоинспекция Самарской области обращает внимание участников дорожного движения на соблюдение особой осторожности в условиях гололеда.
ГИБДД СО: Осторожно, гололед!
Около Сызрани перевернулся грузовик с прицепом
Около Сызрани перевернулся грузовик с прицепом
Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT.DE
Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT.DE
Для жителей Самарской области проведут очередные торги
Для жителей Самарской области проведут очередные торги
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.85
0.38
EUR 83.24
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Музей имени Алабина приглашает самарцев на лекцию про импрессионистов и прерафаэлитов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец вовлекал подростков в сбыт фальшивых денег

16 декабря 2021 12:58
135
Самарец вовлекал подростков в сбыт фальшивых денег

В ходе следствия установлено, что в июле и сентябре текущего года гражданин приобретал поддельные денежные купюры номиналом 5 000 рублей, а затем сбывал их, приобретая мобильные телефоны у граждан и получая услуги в учреждениях питания, разменивая поддельные деньги на настоящие. Кроме того, с целью облегчения способа совершения сбыта поддельных денежных средств в сентябре 2021 года мужчина вовлек двух несовершеннолетних в совершение данного преступления, пообещав им в качестве вознаграждения новый мобильный телефон.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предполагает лишение свободы до 8 лет.

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Грабителю, напавшему на самарскую пенсионерку, не удалось скрыться от полиции
16 декабря 2021, 13:41
Грабителю, напавшему на самарскую пенсионерку, не удалось скрыться от полиции
Преступление произошло в дневное время суток на ул. Николая Панова.  Криминал
122
В Тольятти разыскивают подозреваемого в краже в ТЦ
16 декабря 2021, 13:18
В Тольятти разыскивают подозреваемого в краже в ТЦ
Он, предъявив работнику торговой точки поддельный кассовый чек, завладел дорогостоящей вещью. Криминал
106
Жительница Самарской области отдала за липовые курсы по инвестированию 205 тысяч рублей
16 декабря 2021, 10:55
Жительница Самарской области отдала за липовые курсы по инвестированию 205 тысяч рублей
Поняв, что стала жертвой мошенников, пострадавшая обратилась в полицию. Криминал
169
В центре внимания
17 декабря изменяется место прибытия и отправления скорого пригородного поезда «Ласточка» на станции Самара
16 декабря 2021  11:53
17 декабря изменяется место прибытия и отправления скорого пригородного поезда «Ласточка» на станции Самара
206
Дмитрий Азаров поблагодарил работников АПК за нелегкий труд и высокие результаты
16 декабря 2021  10:27
Дмитрий Азаров поблагодарил работников АПК за нелегкий труд и высокие результаты
189
Обращения жителей  касались развития сферы искусства, помощи многодетным семьям в трудной жизненной ситуации и защиты безнадзорных животных.
15 декабря 2021  18:08
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
463
Еще 651 житель Самарской области заболел коронавирусом
15 декабря 2021  13:54
Еще 651 житель Самарской области заболел коронавирусом
616
Появился полный список катков, которые зальют в Самаре
15 декабря 2021  12:17
Появился полный список катков, которые зальют в Самаре
387
Весь список