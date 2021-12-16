Самарец вовлекал подростков в сбыт фальшивых денег

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В ходе следствия установлено, что в июле и сентябре текущего года гражданин приобретал поддельные денежные купюры номиналом 5 000 рублей, а затем сбывал их, приобретая мобильные телефоны у граждан и получая услуги в учреждениях питания, разменивая поддельные деньги на настоящие. Кроме того, с целью облегчения способа совершения сбыта поддельных денежных средств в сентябре 2021 года мужчина вовлек двух несовершеннолетних в совершение данного преступления, пообещав им в качестве вознаграждения новый мобильный телефон.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предполагает лишение свободы до 8 лет.