Самарец украл велосипед из подъезда

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В Самаре окончено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя областного центра.

В январе в полицию обратилась местная жительница 1976 года рождения, которая сообщила о пропаже велосипеда из подъезда дома на улице Ставропольской. Велосипед женщина хранила на лестничной площадке 10 этажа. Причиненный ущерб составил 15 тысяч рублей. Сотрудники полиции при осмотре места происшествия изъяли трос, с помощью которого велосипед крепился к трубе.

Был задержан самарец, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В совершении преступления мужчина признался. Обвиняемый пояснил, что с помощью специального инструмента перекусил велосипедный трос. Затем похищенное перепродал за 2 000 рублей незнакомому мужчине, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Кировский районный суд г. Самары, сообщает облМВД.