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Самарец ударил тещу табуретом

21 февраля 2025 11:35
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Самарец ударил тещу табуретом

В январе текущего года в вечернее время в отдел полиции по Куйбышевскому району Управления МВД России по городу Самаре за помощью обратилась местная жительница 1955 года рождения, которая сообщила, что зять ударил ее табуретом и угрожал убийством.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, убедились, что жизни женщины ничего не угрожает, установили и опросили всех участников конфликта. Участковый уполномоченный полиции со слов заявителя и ее родственников, установил, что женщина приехала в гости к своей дочери и ее сожителю. Когда семья находилась на кухне, между ними начался словесный конфликт.

Как утверждает пенсионерка, 37-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за побои работник одного из обществ с ограниченной ответственностью вел себя неадекватно, выражался в адрес будущей жены грубой нецензурной бранью, пытаясь при этом применить физическую силу. Защищая дочь, женщина замахнулась на злоумышленника рукой. Со слов мужчины, он не смог сдержать эмоций, ударил будущую тещу табуретом, крикнул, что убьет и ушел в комнату, успокаиваться. Женщины восприняли его угрозу как реальную и обратились за помощью к медикам и полиции.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей противоправными действиями злоумышленника причинен средний вред.

По собранным сотрудниками полиции материалам, отделом дознания ОП по Куйбышевскому району УМВД России по г. Самаре в отношении местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», ч.2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» возбуждены уголовные дела. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Дочь потерпевшей простила мужчину и продолжает жить с ним.

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