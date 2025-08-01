Самарец ударил отчима ножом

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В Самаре завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

В дневное время суток в полицию поступило сообщение о конфликте в квартире дома, расположенного на проспекте Кирова.

Сотрудники полиции по указанному адресу обнаружили употреблявших накануне алкоголь раненного мужчину 1967 года рождения, его сожительницу и ее 36-летнего сына. Пострадавший пояснил полицейским перед госпитализацией, что когда он пришел с магазина с новой порцией спиртного по непонятной причине ножом его ударил пасынок. Сожительница оказала первую доврачебную помощь и сообщила о произошедшем в экстренные службы.

В ходе осмотра квартиры в присутствии понятых эксперт обнаружил предполагаемое оружие преступления – перочинный нож. Ранее судимого злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мотивы своего поведения он объяснять не смог, сославшись на плохое самочувствие.

В настоящее время фигуранту вручено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.