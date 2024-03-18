Самарец ударил друга ножом, чтобы помирить его с девушкой

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В дежурную часть отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по городу Самаре поступило сообщение о конфликте в подъезде дома, расположенного на ул. И. Булкина, и причинении ножевого ранения одному из местных жителей. Сотрудник дежурной части направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Полицейские 3 роты полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре увидели возле дома местных жителей и карету скорой помощи, в которую медики поместили носилки с раненым мужчиной 1996 года рождения. Патрульные выяснили у очевидцев детали произошедшего и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства мужчину, на которого указали очевидцы. Эксперт во время осмотра места происшествия изъял осколки бутылки, вещество бурого цвета, похожего на кровь, след обуви и, из квартиры предполагаемого злоумышленника, ножи.

Ранее судимый за умышленное причинение телесных повреждений задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил следователю, что пригласил знакомого с девушкой в гости. В ходе общения между ними, как ему показалось, произошла ссора. Решив погасить конфликт, молодой человек вступил в словесную перепалку с другом, и не найдя других аргументов схватил нож и несколько раз ударил им оппонента.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, причинен тяжкий вред.