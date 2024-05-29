Самарец с ножом вступился в гостях за женщину

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В дежурную часть отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по городу Самаре поступило сообщение о том, что в подъезде дома, в ходе конфликта местный житель 1989 года рождения получил ножевые ранения.

Патрульные прибыли на место происшествия, установили очевидцев произошедшего, задержали мужчину, на которого указали очевидцы и доставили его в отдел полиции, для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался ранее судимый мужчина 1970 года рождения, который в ходе опроса признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил следователю, что пришел в гости к знакомому и его друзьям, среди которых находилась женщина. Ему показалось, что в ходе общения между хозяином квартиры и гостьей произошла ссора. Решив погасить конфликт, молодой человек вступил в словесную перепалку с другом, и не найдя других аргументов, схватил нож и несколько раз ударил им оппонента. Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли орудие преступления.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.