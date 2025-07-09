Самарец после неудачного знакомства в ресторане попытался отобрать у женщины сумку

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ВСамаре предъявлено обвинение жителю областного центра в совершении преступления в отношении женщины.

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина в конце 2024 года в ночное время находился в ресторане и попытался завести разговор с компанией женщин, и после неудавшейся попытки посетительницы ушли из ресторана. Злоумышленник проследовал за ними, после чего он подбежал к одной из них и попытался вырвать из рук сумку. Однако владелица ручной клади стала кричать, привлекая внимание подруг, и они помогли ей оказать сопротивление. Испугавшись, нападавший выпустил из рук чужую сумку и убежал в неизвестном направлении.

Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию за помощью. Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, подробно опросили заявителя, установили очевидцев произошедшего, с их слов составили ориентировку с приметами грабителя, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных на пути следования разыскиваемого. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и его местонахождение, после чего мужчину задержали на территории областного центра и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса местный житель 1991 года рождения признал вину в совершении противоправного деяния, но пояснить причины своего поступка не смог. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч.2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж).

В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.