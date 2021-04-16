Самарец попросил коллегу сдать в ломбард то, что он сам украл

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За помощью в полицию обратился 20-летний местный житель, у которого похитили музыкальный кинотеатр стоимостью 8000 рублей. Для установления подробностей произошедшего следственно-оперативная группа выехала на место происшествия - в квартиру, расположенную в доме в Ташкентском переулке.

Следов взлома при осмотре квартиры полицейские не обнаружили. В ходе опроса потерпевшего выяснилось, что незадолго до пропажи он дома распивал спиртное вместе с приятелем, гость уснул, а хозяин квартиры вышел на улицу. По возвращению молодой человек не обнаружил ни знакомого, ни музыкального кинотеатра.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Оперативники проверили места сбыта и установили, что похищенное сдали в ломбард, расположенный на пр. Кирова, по паспорту жительницы областного центра.

Оперативники задержали подозреваемого на территории областного центра. Он не стал отрицать своей причастности к совершению кражи и пояснил, что похищенный музыкальный центр попросил сдать в ломбард и оформить на свой паспорт коллегу, так как документов у него не было. Женщина согласилась и передала вырученные с продажи деньги приятелю.

28-летнему жителю г. Самары предъявлено обвинение, сообщает облМВД. По данным полиции, обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение трех эпизодов хищения чужого имущества.