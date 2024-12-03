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Самарец ограбил и избил тростью женщину-инвалида

3 декабря 2024 12:08
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Самарец ограбил и избил тростью женщину-инвалида

Нанося удары руками и тростью, на которую опиралась потерпевшая при ходьбе, злоумышленник требовал пароль для разблокировки отобранного у неё телефона.

В начале ноября текущего года, в вечернее время, в дежурную часть отдела полиции по Железнодорожному району города Самары поступило сообщение о совершенном преступлении. Женщина 1980 года рождения сообщила, что во время прогулки, возле дома на ул. Гагарина, познакомилась с мужчиной. Вскоре с ним завязался разговор, во время которого новый знакомый неожиданно сорвал с шеи висевший на шнурке сотовый телефон и нанес удары кулаком и тростью, на которую опиралась собеседница при ходьбе. Злоумышленник потребовал пароль от сотового телефона для его разблокировки, однако женщина отказалась его сообщать. После этого нападавший похитил рюкзак с личными вещами пострадавшей и скрылся. Причиненный материальный ущерб женщина оценила в 14 200 рублей.

Незамедлительно прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшую. Полицейские уточнили данные злоумышленника и описание похищенного, ориентировали на розыск личный состав отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

В ходе отработки полученной информации сотрудники полиции выяснили личность и место жительства подозреваемого, им оказался безработный житель областной столицы 1971 года рождения.

Мужчину задержали в одном из домов, расположенных на ул. Гагарина.  Похищенное имущество полицейские изъяли. Ранее несудимый мужчина признал вину в содеянном и сообщил, что похищенный сотовый телефон он не успел продать и добровольно выдал похищенное.

Преступнику назначен 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

 

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