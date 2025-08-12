Я нашел ошибку
24% самарцев согласятся на выполнение поручений вне своих обязанностей только за доплату
Билайн увеличивает емкость сети более чем в 2 раза в Самарской области
На Аляске оползень вызвал цунами накануне встречи Трампа и Путина
Самарец обвиняется в краже золотого браслета с руки жителя Москвы
Жительница Приволжского района оформляла потребительские займы на физических лиц с использованием чужих паспортных данных
Сызранец устроил бизнес на контрафактном шампуне
В Самарской области в августе утонули 4 человека
Полиция России по Самарской области предупреждает об ответственности для лиц, участвующих в незаконных финансовых операциях
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Самарец обвиняется в краже золотого браслета с руки жителя Москвы

12 августа 2025 11:51
Изъятое из ломбарда ювелирное изделие полицейские вернули законному владельцу.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по городу Самаре завершено расследование уголовного дела, возбужденного по заявлению жителя Москвы о краже имущества.

В отдел полиции обратился мужчина 1997 года рождения, который пояснил, что подозревает знакомого в краже браслета, но самостоятельно с ситуацией справится не может и ему требуется помощь полицейских.

Полицейские установили, что накануне заявитель приехал в областной центр из Москвы к знакомой, проживающей в Промышленном районе. Встречу отмечали застольем, сопровождающимся распитием спиртных напитков, с ней и общим другом, после которого легли спать.

Проснувшись около полуночи, заявитель обнаружил пропажу золотого браслета с правой руки и отсутствие друга.  Владелец украшения дождался возвращения товарища и попросил добровольно вернуть имущество, но тот отрицал свою причастность к хищению и вскоре покинул жилище. Житель Москвы обратился в полицию за помощью.

Сотрудники полиции выяснили, что заявитель распивал спиртные напитки в компании 22-летнего жителя Самары, ранее судимого за совершение краж и грабежей. Оперативники выяснили его местонахождение и задержали. Одновременно с этим, похищенный браслет сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли в одном из комиссионных магазинов, куда его сдал за 38700 рублей друг потерпевшего, используя свои документы.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», задержанный признался, что, совершая хищение, рассчитывал на «дружеское понимание» — надеялся, что приятель не станет обращаться в полицию. Чужое имущество он планировал выкупить и вернуть, но вырученные денежные средства потратил полностью, поэтому задуманное не получилось реализовать.

В настоящее время жителю Самары вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ювелирное изделие полицейские вернули законному владельцу

Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
12 августа 2025  11:07
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
112
12 августа 2025  10:56
В Самарской области во второй раз прошел слёт многодетных семей
67
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа 2025  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
113
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
12 августа 2025  09:19
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
126
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
11 августа 2025  22:26
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
842
