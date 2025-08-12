Самарец обвиняется в краже золотого браслета с руки жителя Москвы

86

Изъятое из ломбарда ювелирное изделие полицейские вернули законному владельцу.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по городу Самаре завершено расследование уголовного дела, возбужденного по заявлению жителя Москвы о краже имущества.

В отдел полиции обратился мужчина 1997 года рождения, который пояснил, что подозревает знакомого в краже браслета, но самостоятельно с ситуацией справится не может и ему требуется помощь полицейских.

Полицейские установили, что накануне заявитель приехал в областной центр из Москвы к знакомой, проживающей в Промышленном районе. Встречу отмечали застольем, сопровождающимся распитием спиртных напитков, с ней и общим другом, после которого легли спать.

Проснувшись около полуночи, заявитель обнаружил пропажу золотого браслета с правой руки и отсутствие друга. Владелец украшения дождался возвращения товарища и попросил добровольно вернуть имущество, но тот отрицал свою причастность к хищению и вскоре покинул жилище. Житель Москвы обратился в полицию за помощью.

Сотрудники полиции выяснили, что заявитель распивал спиртные напитки в компании 22-летнего жителя Самары, ранее судимого за совершение краж и грабежей. Оперативники выяснили его местонахождение и задержали. Одновременно с этим, похищенный браслет сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли в одном из комиссионных магазинов, куда его сдал за 38700 рублей друг потерпевшего, используя свои документы.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», задержанный признался, что, совершая хищение, рассчитывал на «дружеское понимание» — надеялся, что приятель не станет обращаться в полицию. Чужое имущество он планировал выкупить и вернуть, но вырученные денежные средства потратил полностью, поэтому задуманное не получилось реализовать.

В настоящее время жителю Самары вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ювелирное изделие полицейские вернули законному владельцу