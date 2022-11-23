Самарец не смог угнать чужой автомобиль, разозлился и поджег его

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В отдел полиции по Промышленному району поступила информация о возгорании автомобиля «ВАЗ 21074», припаркованного рядом с домом по улице Ново-Садовой. После того, как пожар был локализован, сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных рядом с домом.

В результате пожара сильные повреждения получил не только отечественный автомобиль, но и припаркованная рядом иномарка. Общая сумма причиненного владельцам автомобилей ущерба превысила 80 000 рублей.

Действия злоумышленника попали на записи камер видеонаблюдения. Мужчина, разбив стекло, проник в салон автомобиля, но угнать транспортное средство не смог, так как сработало противоугонное устройство и руль заблокировался. Тогда он поджег машину и скрылся.

Полицейские составили и распространили среди личного состава ориентировку с приметами подозреваемого. Участковый уполномоченный полиции узнал в нем ранее судимого за совершение кражи, грабежа и угона местного жителя 1996 года рождения.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого на территории областного центра и доставили в отдел полиции.

Задержанный признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что после того, как не смог уехать на автомобиле, разозлился, нашел тряпку, поджег ее и бросил на заднее сиденье.

Полицейские напоминают: чтобы сохранить свои автомобили, паркуйте их на охраняемых автостоянках и парковках и оборудуйте их противоугонными системами и сигнализацией.