Самарец на три тысячи рублей обокрал магазин в Волжском районе

В дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району поступило сообщение от работника одного из сетевых магазинов о краже товара, выявленной при инвентаризации, общей стоимостью около 3 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри магазина, на которых зафиксированы противоправные действия злоумышленника.

Оперуполномоченные, используя скриншот с видеозаписи, составили ориентировку с описанием предполагаемого злоумышленника, опросили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, и местных жителей, проживающих рядом с магазином, установили иные обстоятельства произошедшего.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего жителя Самары и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи из торговых центров, в ходе опроса признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что решился на кражу в магазине из корыстных побуждений. После этого похищенное продал случайным прохожим, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Суд назначил жителю Самары наказание в виде 3 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.