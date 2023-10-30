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Самарец "на камеру" обокрал магазин

30 октября 2023 12:45
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Самарец "на камеру" обокрал магазин

Момент хищения попал на камеру видеонаблюдения. Полицейские опознали ранее судимого злоумышленника. 

В середине текущего месяца в дежурную часть отдела полиции по Советскому району УМВД России по г. Самаре поступило сообщение от сотрудника одного из сетевых магазинов о том, что в магазине обнаружено хищение товара.Полицейские выехали по указанному адресу, провели осмотр места происшествия, просмотрели и изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент хищения продукции, опросили работников торговой точки и изъяли необходимую документацию, согласно которой ущерб составил более 5 тысяч рублей.По одежде и характерной внешности сотрудники полиции узнали злоумышленника, который ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности.

На одной из улиц областного центра сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили и задержали жителя Кинеля, 1976 года рождения.  После чего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Задержанный в совершении противоправного деяния сознался и пояснил, что похищенный товар реализовал случайным прохожим на улице, вырученные от продажи денежные средства потратил по собственному усмотрению.Отделом дознания отдела полиции по Советскому району УМВД России по г. Самаре в отношении мужчины  по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы или принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

 

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