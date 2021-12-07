Я нашел ошибку
Главные новости:
Поволжский Университет сервиса заключил соглашение о сотрудничестве с Федерацией компьютерного спорта России
Поволжский Университет сервиса заключил соглашение о сотрудничестве с Федерацией компьютерного спорта России
Политологи: «Единая Россия» сохраняет монополию на то, чтобы быть партией Владимира Путина
Политологи: «Единая Россия» сохраняет монополию на то, чтобы быть партией Владимира Путина
Резидент «Жигулевской долины» установил в Тольятти «умную» остановку
Резидент «Жигулевской долины» установил в Тольятти «умную» остановку
Самарец лишился телефона во время его продажи
Самарец лишился телефона во время его продажи
Юрист из Самары продавала мебель и лишилась денег со своей банковской карты
Юрист из Самары продавала мебель и лишилась денег со своей банковской карты
США рассматривают в числе санкций отключение России от SWIFT
США рассматривают в числе санкций отключение России от SWIFT
Большинство россиян планируют потратить на новогодние подарки до 5 тысяч рублей
Большинство россиян планируют потратить на новогодние подарки до 5 тысяч рублей
Терапевт перечислил показания для вызова скорой помощи при COVID-19
Терапевт перечислил показания для вызова скорой помощи при COVID-19
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.67
-0.07
EUR 83.11
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Антон Зиньковский. 10 главных моментов в «Крыльях Советов»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец лишился телефона во время его продажи

7 декабря 2021 09:47
66
Самарец лишился телефона во время его продажи

В полицию обратился 21-летний житель областного центра. Молодой человек пояснил дежурному, что договорился продать сотовый телефон ранее неизвестному мужчине. Встреча произошла возле крупного торгового центра в поселке Управленческом Самарской области. Во время общения «покупатель», рассматривая телефон, неожиданно развернулся и побежал. Владелец похищенного смартфона попытался догнать его, но не смог. Причиненный молодому человеку ущерб составил 45 тысяч рублей.

Со слов заявителя стало известно, что покупатель приехал на сделку на автомобиле. Сотрудники полиции незамедлительно довели ориентировку на розыск транспортного средства, подозреваемого и похищенного гаджета до личного состава самарского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Исаклинскому району лейтенанты полиции Иван Сидоров и Андрей Антипов осуществляли несение службы на автомобильной дороге М-5 «Урал», когда  получили информацию о хищении в Самаре дорогостоящего сотового телефона. Из ориентировки следовало, что злоумышленники могут передвигаться на автомобиле ВАЗ-21074 по автомобильной дороге М-5 «Урал» со стороны г. Самара в направлении г. Уфа.

Сотрудники ДПС незамедлительно приняли меры к розыску и задержанию подозреваемых. Используя сведения базы данных ГИБДД по фиксации мест передвижения транспортного средства, инспекторы определили возможные места нахождения разыскиваемого автомобиля на маршруте патрулирования.

В ночное время, при обследования прилегающих к автомобильной дороге территорий, сотрудники полиции увидели схожий по описанию с разыскиваемым автомобиль на автозаправочной станции Исаклинского района. Сотрудники ДПС задержали водителя и пассажира и доставили их в  ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Опрошенный ранее не судимый молодой человек 1998 года рождения свою вину в противоправном деянии признал в полном объеме. Находясь в гостях у родственников в Самаре, безработный житель Краснодарского края решил поправить свое материальное положение, открыто похитив дорогостоящий телефон. Для того, чтоб скрыться, молодой человек воспользовался услугами ничего не подозревающего знакомого автовладельца.

Возбуждено уголовное дело. Похищенный сотовый телефон изъят и передан законному владельцу. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, международных и межправительственных организаций, лидеры бизнеса, гражданского общества.
6 декабря 2021  19:15
Дмитрий Азаров с успехом представил родной регион на площадке ООН
271
Самарская область с опережением выполнила все годовые показатели нацпроекта Производительность труда в регионе
6 декабря 2021  11:45
Самарская область с опережением выполнила все годовые показатели нацпроекта "Производительность труда" в регионе
592
8 декабря состоится «Главная Тема» с губернатором Дмитрием Азаровым
6 декабря 2021  10:23
8 декабря состоится «Главная Тема» с губернатором Дмитрием Азаровым
385
Еще 878 жителей Самарской области заболели коронавирусом
5 декабря 2021  13:50
Еще 878 жителей Самарской области заболели коронавирусом
785
9 проектов Самарской области одержали победу в премии «Russian Event Awards»
5 декабря 2021  11:28
9 проектов Самарской области одержали победу в премии «Russian Event Awards»
724
Весь список