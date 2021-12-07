Самарец лишился телефона во время его продажи

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В полицию обратился 21-летний житель областного центра. Молодой человек пояснил дежурному, что договорился продать сотовый телефон ранее неизвестному мужчине. Встреча произошла возле крупного торгового центра в поселке Управленческом Самарской области. Во время общения «покупатель», рассматривая телефон, неожиданно развернулся и побежал. Владелец похищенного смартфона попытался догнать его, но не смог. Причиненный молодому человеку ущерб составил 45 тысяч рублей.

Со слов заявителя стало известно, что покупатель приехал на сделку на автомобиле. Сотрудники полиции незамедлительно довели ориентировку на розыск транспортного средства, подозреваемого и похищенного гаджета до личного состава самарского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Исаклинскому району лейтенанты полиции Иван Сидоров и Андрей Антипов осуществляли несение службы на автомобильной дороге М-5 «Урал», когда получили информацию о хищении в Самаре дорогостоящего сотового телефона. Из ориентировки следовало, что злоумышленники могут передвигаться на автомобиле ВАЗ-21074 по автомобильной дороге М-5 «Урал» со стороны г. Самара в направлении г. Уфа.

Сотрудники ДПС незамедлительно приняли меры к розыску и задержанию подозреваемых. Используя сведения базы данных ГИБДД по фиксации мест передвижения транспортного средства, инспекторы определили возможные места нахождения разыскиваемого автомобиля на маршруте патрулирования.

В ночное время, при обследования прилегающих к автомобильной дороге территорий, сотрудники полиции увидели схожий по описанию с разыскиваемым автомобиль на автозаправочной станции Исаклинского района. Сотрудники ДПС задержали водителя и пассажира и доставили их в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Опрошенный ранее не судимый молодой человек 1998 года рождения свою вину в противоправном деянии признал в полном объеме. Находясь в гостях у родственников в Самаре, безработный житель Краснодарского края решил поправить свое материальное положение, открыто похитив дорогостоящий телефон. Для того, чтоб скрыться, молодой человек воспользовался услугами ничего не подозревающего знакомого автовладельца.

Возбуждено уголовное дело. Похищенный сотовый телефон изъят и передан законному владельцу.