Самарец избил палкой ЧОПовца и похитил у него пистолет

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В Самарской области в суд направлено дело по обвинению экс-сотрудника частной охранной организации в незаконном обороте оружия.

Житель Самары 1982 года рождения в апреле 2020 года, зная, что сотрудники одной из частных охранных организаций вооружены огнестрельным оружием и комплектом боеприпасов к нему, разработал план по завладению пистолетом и патронами с целью распорядиться ими в дальнейшем по своему усмотрению.

Старший следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре майор юстиции Елена Носкова поясняет: «Сотрудниками полиции собраны свидетельства того, что обвиняемый дважды посещал офис организации, расположенный на ул. Средне-Садовая областного центра: 6 апреля 2020 года - для уточнения наличия установленных камер видеонаблюдения и путей отхода с места происшествия, и на следующий день, непосредственно для совершения преступления. Следствие полагает, что мужчина нанес металлической палкой по голове бывшего коллеги не менее четырех ударов, после чего убедившись, что последний находится без сознания и не может оказать сопротивление, похитил из кобуры пистолет ИЖ-71 калибра 9х17 и два магазина с 16-ю патронами к нему».

Фигурант задержан сотрудниками полиции 16 апреля прошлого года в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий.

В рамках следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что обвиняемый незаконно носил и хранил по месту своего проживания в Самаре похищенные ранее огнестрельное оружие и боеприпасы, которые изъяли при проведении обыска.

Возбуждены уголовные дела, которые в последующем соединены в одно производство, оно направлено в суд, сообщает облМВД.