Самарец до смерти избил мать-пенсионерку

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В Самаре завершено расследование в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

По версии следствия, 31 марта 2024 года обвиняемый, находясь дома по месту жительства, в ходе ссоры нанес своей 73-летней матери множественные удары по телу и голове. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.



В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК.