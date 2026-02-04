В «ЗИМ Галерее» расскажут о влиянии Льва Бакста на искусство ХХ века

8 февраля в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Лев Бакст и поиски Элизиума» (12+). Ее прочитает искусствовед, заведующая Музеем модерна Ирина Свиридова.

8 февраля исполняется 160 лет со дня рождения Льва Бакста – одного из самых фееричных художников эпохи модерна. Сценограф «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже, книжный график, участник объединения «Мир искусства», Бакст был тем, кто изменил представление о современном театре и повлиял на моду. Его эскизы костюмов и тканей влюбили в себя французских модниц.

Бакст известен и как живописец – он создал галерею символистских портретов своих современников, обращался к мистическим сюжетам и мифам Древней Греции.

На лекции Ирина Свиридова покажет работы Льва Бакста и расскажет, как его образы повлияли на развитие искусства и моды XX века.

8 февраля в 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)