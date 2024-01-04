Самарчанка в Тольятти украла электробритвы из магазина и "осчастливила" ими первого встречного

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В отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился представитель одного из магазинов, расположенных в торговом центре на улице Дзержинского, который сообщил, что с витрины торговой точки похищены две электробритвы стоимостью свыше 30 тысяч рублей.

Полицейские опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения. Одна из покупательниц взяла с прилавка две электробритвы. Через несколько минут изучив их, убрала в пакет и минуя кассовую зону, покинула торговый павильон.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимую за имущественное преступление жительницу г. Самара 1969 года рождения, которая признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что похищенный товар продала незнакомому мужчине, денежные средства потратила на собственные нужды.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.