Самарчанка с помощью мобильного приложения перевела деньги со счета соседа себе на банковскую карту

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В полицию в Самаре от 57-летнего мужчины поступило заявление о пропаже сотового телефона. Мужчина в ходе опроса сообщил полицейским, что обнаружил отсутствие телефона, к абонентскому номеру которого привязана банковская карта, и списание денежных средств в размере 8000 рублей. Обстоятельства произошедшего он пояснить не смог, так как в момент пропажи своего телефона находился в нетрезвом состоянии.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили личность владельца карты, на которую переводились деньги. В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 32-летнюю местную жительницу, проживающую в соседнем подъезде.

Женщина призналась в содеянном и рассказала, что она возвращалась домой и, зайдя в подъезд, увидела мужчину, который спал на лестничной площадке. Рядом с ним лежал сотовый телефон, который она забрала себе. На следующий день, осмотрев телефон, она убедилась, что он не оснащен функцией блокировки и к нему подключен мобильный банк. Воспользовавшись возможностью, жительница Самары перевела с чужого счета 8000 рублей на свою карту. Затем денежные средства она сняла в банкомате и потратила на свои нужды. Сотовый телефон сдала в ломбард за 1500 рублей.

Женщине по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.