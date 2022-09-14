Самарчанка осуждена за кражу денег с карты

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В полицию в Самаре поступило сообщение о незаконном списании денежных средств с банковской карты. Заявительница 1960 года рождения пояснила, что забыла карту в торговой точке на кассе самообслуживания, когда оплачивала свои покупки. Пропажу она заметила только когда на телефон пришло оповещение о списание трех тысяч рублей с банковского счета.

Сотрудники полиции изучили выписку с банковского счёта заявительницы и выяснили, что денежные средства списывались с карты путем бесконтактной оплаты в разных торговых точках Красноглинского района. Полицейские опросили работников трех торговых организаций, где были совершены покупки.

В ходе дальнейшей проверки полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой – ею оказалась ранее не судимая жительница Самары 1962 года рождения. Она не стала отрицать своей причастности к хищению чужого имущества и пояснила, что нашла банковскую карту на кассе самообслуживания. Чужие сбережения тратила для оплаты фруктов и овощей, карту впоследствии выбросила в мусорный контейнер.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком 1 год. Обвиняемая полностью возместила причиненный потерпевшей ущерб.