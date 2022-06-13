Самарчанка нашла карту и покупала алкоголь и еду за чужой счет

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В полицию в Самаре обратилась 27-летняя местная жительница, которая сообщила, что с ее банковской карты пропали денежные средства в размере 7 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что могла выронить карту в маршрутном такси, когда несколько дней назад вечером возвращалась домой.

О списании денег она узнала, когда решила воспользоваться интернет-сервисов для перевода платежа.

Сотрудники полиции изучили выписку с банковского счёта заявительницы и выяснили, что денежные средства списывались с карты путем бесконтактной оплаты в разных торговых точках Железнодорожного района. Полицейские опросили работников 10 торговых организаций, где были совершены покупки с карты потерпевшей. Со слов свидетелей произошедшего сотрудники полиции составили ориентировку с приметами предполагаемой злоумышленницы, а также изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые могла попасть женщина. В одном из магазинов ее действия попали в объектив камер.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой – ей оказалась ранее не судимая жительница Самары 1956 года рождения. Женщину задержали и доставили в отдел полиции. Она не стала отрицать своей причастности к хищению чужого имущества и пояснила, что нашла банковскую карту на полу маршрутки и оплачивала ей алкоголь, сигареты, продукты питания и лекарства.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу. Обвиняемая полностью возместила причиненный потерпевшей ущерб.