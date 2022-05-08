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Самарчанка на улице лишилась цепочки с кулоном

8 мая 2022 12:40
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Самарчанка на улице лишилась цепочки с кулоном

В полицию в Самаре от местной жительницы 1960 года рождения поступило сообщение о совершении грабежа золотых изделий. По ее словам, неизвестный молодой человек днем на улице сорвал у нее с шеи золотую цепочку вместе с кулоном. Ущерб потерпевшая оценила в 35 тысяч рублей.

Сотрудники полиции подробно опросили владелицу похищенного. В ходе опроса она пояснила, что около 14:30 часов дня она шла с остановки общественного транспорта, расположенной рядом с заводом им. Тарасова в областном центре в сторону улицы Солнечной.

Около автомобильной стоянки женщина обратила внимание на молодого человека, который быстрым шагом направлялся в ее сторону, а когда поравнялся с ней, резким движением сорвал с ее шеи золотую цепочку, после чего быстро побежал в обратную сторону.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили приметы нападавшего, а инспектор-кинолог со служебной собакой обследовал близлежащую территорию. Ориентировку с приметами злоумышленника распространили среди личного состава самарской полиции. Сотрудники уголовного розыска отработали на причастность ранее судимых лиц и граждан, ведущих асоциальный образ жизни.

В результате комплекса проведённых мероприятий оперативники установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. Им оказался мужчина 1986 года рождения ранее неоднократно судим, в том числе за совершение краж, грабежей и незаконный оборот наркотиков. В содеянном он признался и рассказал, что перепродал золотую цепочку и кулон прохожему на площади им. Кирова, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Мужчина пояснил полицейским, что недавно потерял работу и хотел таким образом улучшить свое благосостояние. Аналогичное преступление мужчина совершил на территории Промышленного района.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Теги: Уголовное дело

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