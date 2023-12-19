Самарчанка из-за мошенницы лишилась колонки

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В октябре текущего года в отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратилась местная жительница 1998 года рождения, которая пояснила, что передала незнакомому человеку беспроводную акустическую систему и кейс с микрофоном, без письменного оформления договора аренды.

Со слов заявительницы, женщина-клиент отозвалась на объявление в сети, при встрече предъявила документ, удостоверяющий личность и передала предоплату 500 рублей. По договоренности, через несколько часов должна была перечислить оставшуюся сумму, однако перестала выходить на связь.

Местная жительница подробно описала злоумышленницу и сообщила личные данные, которые запомнила. Полицейские составили ориентировку с описанием примет разыскиваемой и описанием похищенного, распространили информацию среди наружных служб, личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

Сотрудники уголовного розыска проверили комиссионные магазины и ломбарды. В ходе разыскных мероприятий полицейские получили информацию, что схожую по описанию с похищенной аппаратуру сдала жительница Самары. Данные клиентки ломбарда также совпали с известными данными «арендатора» оборудования.

Оперуполномоченные установили места возможного нахождения и задержали женщину на территории областного центра. Задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что возвращать арендованное имущество не собиралась, а вырученные от реализации похищенного денежные средства в размере 6000 рублей потратила на личные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре ранее неоднократно судимой за совершение мошенничеств, в том числе на территории Хабаровского края, женщине 1993 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом в отношении фигурантки направлено в Промышленный районный суд города Самары для рассмотрения по существу. Обвиняемая возместила потерпевшей материальный ущерб в полном объеме.