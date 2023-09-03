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Самарчанка хотела получить работу и потеряла 35 тысяч рублей

3 сентября 2023 09:42
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Самарчанка хотела получить работу и потеряла 35 тысяч рублей

В Самаре в отдел полиции обратилась 40-летняя местная жительница с сообщением о хищении принадлежащих ей денежных средств в сумме 35 тысяч  рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что потерпевшая на сайте в сети Интернет увидела сообщение о "непыльной" работе. Соискателю предлагали получать деньги за проставление высоких оценок товарам в одном из приложений. С целью получения дополнительного заработка работница одной из клининговых компаний прошла по указанной на сайте ссылке, где подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность, указала свой абонентский номер для обратного звонка. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который представился специалистом отдела кадров и сообщил, что для подтверждения личности соискательнице необходимо ввести свои личные данные в анкету на указанном им сайте. А так же,  для подтверждения серьезности своих намерений работать в компании, внести "финансовое обеспечение" на указанный им расчетный счет. Женщина выполнила условия «кадровика», после чего, прождав безрезультатно несколько дней обратной связи и получив сообщение, что на нее неизвестные лица пытаются оформить кредит, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.  

В настоящее время по данному факту проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Теги: Мошенники

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