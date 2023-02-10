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Самарчанка фиктивно зарегистрировала юридическое лицо

10 февраля 2023 12:18
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Самарчанка фиктивно зарегистрировала юридическое лицо

Желая заработать, девушка откликнулась на предложение анонимного «работодателя» в сети Интернет.

Менеджер одной из пиццерий  города Самары 2003 года рождения  предоставила в налоговый орган пакет документов для регистрации юридического лица, заведомо зная, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя  общества с ограниченной ответственностью она не будет. Так же, сотрудниками полиции установлено, что ранее не судимая женщина, используя полученные в регистрирующем органе документы, подала заявления в кредитную организацию на открытие не менее восьми расчетных счетов, в последствии передав электронные ключи доступа от них третьим лицам.  За свои действия подозреваемая от неустановленного лица получила денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей.

Возбуждены уголовные дела.

Как пояснила старший следователь Отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре майор юстиции Екатерина Панюшкина: предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

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