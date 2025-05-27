Россиян предупредили о схеме мошенников с заработками на «лайках»

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В ТГ фиксируется рассылка сообщений с предложениями о заработках на «лайках», говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«В ТГ фиксируется рассылка сообщений с предложениями о заработках на “лайках”. В этот раз мошенники отправляют голосовые сообщения, представляясь работниками крупных маркетплейсов», — пишет ведомство в официальном Telegram-канале.

По данным МВД, если откликнуться на такого рода сообщение, злоумышленники предложат выполнить простые задания и даже выплатят символическое вознаграждение. Затем злоумышленники, завоевав доверие, требуют «выкупить товар», приобрести «премиум аккаунты» или под любым другим предлогом вложиться, чтобы повысить доход.

В отдельных ситуациях, добавлеется в публикации, соискателя убедят скачать приложение «для работы», под видом которого распространяется вредоносное программное обеспечение, пишет Финансы Mail.

«Жертвами мошеннических схем в сфере трудоустройства чаще становятся молодые люди, находящиеся в поисках работы, которую можно совмещать с учебой», — подчеркивают в ведомстве.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».