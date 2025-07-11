Риэлтора из Самарской области обвиняют в обмане жителей Оренбуржья на 20 млн рублей

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В Оренбуржье завершено расследование дела риэлтора из Самарской области, обвиняемой в попытке мошенничества и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, пишет Коммерсантъ.

Следствие установило, что с марта 2023 по февраль 2024 года она, будучи директором агентства недвижимости, обманывала клиентов. Она вводила их в заблуждение, обещая помощь в приобретении недвижимости, но в некоторых случаях присваивала их деньги, не собираясь выполнять обязательства.

В результате действий женщины пострадали 23 человека, а общий ущерб превысил 20 млн рублей. Дело риэлтора рассмотрит Бузулукский районный суд.