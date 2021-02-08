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Разбойник в розовой балаклаве напал на продавца табачного киоска в Самаре

8 февраля 2021 10:18
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Разбойник в розовой балаклаве напал на продавца табачного киоска в Самаре

Нападение произошло в дневное время суток. В дежурную часть поступило сообщение от 59-летней работницы табачного киоска. Звонившая сообщила, что злоумышленник открыто похитил из торговой точки, расположенной на улице Аминева, денежные средства.

Прибывшие по указанному адресу полицейские в ходе опроса сотрудницы выяснили, что около 10 часов утра в помещение зашел мужчина и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги. Завладев денежными средствами, злоумышленник скрылся.

Оперативники установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его по месту проживания.  В совершении преступления он признался и рассказал, что подобным образом хотел поправить свое финансовое положение. В качестве объекта нападения выбрал табачный киоск, расположенный в 200 метрах от его дома. Во время преступления свое лицо скрывал под балаклавой, сделанной собственноручно из женской шапки розового цвета. Похищенные денежные средства в размере 5600 рулей, по словам самарца, он потратил на личные нужды.

Самодельный головной убор и предполагаемое орудие преступления полицейские обнаружили в квартире подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает облМВД. По данным полиции, ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

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