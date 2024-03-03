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Ранее судимый за угрозу убийством угнал машину в Исаклинском районе

3 марта 2024 12:02
217
Ранее судимый за угрозу убийством угнал машину в Исаклинском районе


Как сообщалось ранее, в сентябре прошлого года в дневное время в дежурную часть ОМВД России по Исаклинскому району поступило сообщение от местного жителя о пропаже принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-2110.
Заявитель пояснил, что машину на ночь всегда оставлял напротив своего частного дома, а ключи - в замке зажигания. Прибывшие по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили автомобиль заявителя, припаркованный в 10 метрах от места обычной стоянки. Во время осмотра транспортного средства эксперт изъял с поверхностей следы пальцев рук, не принадлежащие собственнику. Оперуполномоченные опросили потерпевшего и местных жителей. Одна из проживающих в селе женщин пояснила полицейским, что на «похищенном» автомобиле родственник потерпевшего утром подвозил ее в магазин.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее судимого за угрозу убийством и незаконный оборот наркотиков 27-летнего местного жителя.
Возбужденное в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ, уголовное дело следственной группой ОМВД России по Исаклинскому району расследовано и направлено в суд.
Местному жителю с учетом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком в один год. Приговор вступил в законную силу.

 

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