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Работница почты в Самаре перевела мошенникам более миллиона рублей

14 февраля 2025 12:43
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Работница почты в Самаре перевела мошенникам более миллиона рублей

В конце января в дежурную часть полиции по Красноглинскому району г. Самары поступило заявление от 61-летней работницы почтового отделения.  Она сообщила, что почти месяц назад с ней связался неизвестный под предлогом замены электросчетчиков. В ходе общения злоумышленник убедил женщину, что ее сбережения в опасности. Следуя инструкциям звонящего, пенсионерка перевела 1 300 000 рублей на «безопасный» счет.  

Спустя некоторое время женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.  

Будьте бдительны и осторожны! Не доверяйте сомнительным предложениям и всегда проверяйте информацию.

Теги: Мошенники

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