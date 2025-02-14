Работница почты в Самаре перевела мошенникам более миллиона рублей

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В конце января в дежурную часть полиции по Красноглинскому району г. Самары поступило заявление от 61-летней работницы почтового отделения. Она сообщила, что почти месяц назад с ней связался неизвестный под предлогом замены электросчетчиков. В ходе общения злоумышленник убедил женщину, что ее сбережения в опасности. Следуя инструкциям звонящего, пенсионерка перевела 1 300 000 рублей на «безопасный» счет.

Спустя некоторое время женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Будьте бдительны и осторожны! Не доверяйте сомнительным предложениям и всегда проверяйте информацию.