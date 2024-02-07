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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пьяный самарец в подъезде дома убил соседа

7 февраля 2024 18:09
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Возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом по Кировскому району Самары возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве.

6 февраля, вечером, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на лестничной площадке в многоквартирном доме по месту своего проживания, в ходе словесного конфликта с соседом причинил ему два ножевых ранения. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время мужчина задержан. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает прес-служба СУ СКР Самары.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР Самары

Теги: Самара Уголовное дело

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