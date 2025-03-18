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Пьяный самарец с осколком стекла угрожал правоохранителям

18 марта 2025 13:47
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Пьяный самарец с осколком стекла угрожал правоохранителям

Приговором Самарского районного суда г. Самары осужден ранее судимый за совершение кражи 45-летний местный житель. Он признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Судебным следствием установлено, что в августе 2024 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, разбил оконный блок входной двери здания государственного учреждения.

При задержании за нарушение общественного порядка он оказал сопротивление работникам правоохранительных органов, угрожая применением в качестве оружия осколка стекла.

Суд, согласившись с мнением прокурора, признал подсудимого виновным и с учетом наличия опасного рецидива в его действия назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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