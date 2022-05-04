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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Продавец из Чапаевска отдала мошенникам свыше 900 тысяч рублей

4 мая 2022 10:22
147
Продавец из Чапаевска отдала мошенникам свыше 900 тысяч рублей

Будьте бдительны!

Мошенники убеждают людей брать кредиты на крупные суммы и переводить деньги на их счета.

В апреле текущего года 43-летней жительнице Чапаевска, продавцу одного из продуктовых магазинов, поступил звонок с информацией о попытках снятия денег с ее банковского счета и оформления кредитов. Звонившие «сотрудники финансового учреждения» сообщили, что для предотвращения данных операций необходимо пойти в банк, самостоятельно оформить кредит и дальше следовать их указаниям. При этом они настоятельно рекомендовали женщине не вступать в разговоры с другими людьми и не рассказывать о попытке оформления на ее имя кредита. Жительница Самарской области не стала перезванивать на «горячую линию» банка, в котором открыты ее счета, и уточнять информацию о подозрительных операциях. Она оформила кредиты в нескольких организациях. Затем, следуя указаниям звонивших, перевела через банкоматы свыше 900 тысяч рублей на счет, который ей продиктовали собеседники по телефону. Лишь после этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.  В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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