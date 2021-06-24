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Приговор экс-директору РКЦ «Прогресс» Александру Кирилину вынесут 14 июля

24 июня 2021 11:55
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Приговор экс-директору РКЦ «Прогресс» Александру Кирилину вынесут 14 июля

В среду, 23 июня, он выступил с последним словом.

В среду, 23 июня, в Кировском районном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя ракетно-космического центра «Прогресс» Александра Кирилина. Экс-директор произнес последнее слово, в котором своей вины в злоупотреблении полномочиями и растрате не признавал. Приговор же ему огласят 14 июля 2021 года.

По версии следствия, Кирилин в период с 2011 по 2016 год заключил экономически невыгодный для предприятия контракт на поставку вытяжного гидравлического пресса за 125 миллионов рублей. Но, по словам правоохранителей, эта сумма завышена в несколько раз.

Также стражей порядка заинтересовали командировки сотрудников РКЦ в Германию. Зарубежные поездки обошлись предприятию в 745 тысяч рублей, сообщает ГТРК Самара.

Помимо этого, есть и еще одно обвинение. Оно касается выплат компенсации за неиспользованные отпуска с 2008 по 2012 год заместителю Кирилина - Сергею Тюлевину. Он получил 3,5 миллиона рублей. Эти деньги также выплачивали из кассы «Прогресса».

На данный момент прокуратура настаивает на том, чтобы управленец отправился в колонию на 10 лет, а также выплатил штраф в размере 800 тысяч рублей, сообщает 63.ру.

Фото: Pixabay.com

Теги: Александр Кирилин РКЦ «Прогресс» суд

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