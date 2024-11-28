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Пресечена противоправная деятельность одного из руководителей Госавтинспекции ОМВД России по Волжскому району

28 ноября 2024 20:31
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Пресечена противоправная деятельность одного из руководителей Госавтинспекции ОМВД России по Волжскому району

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность  одного из руководителей Госавтинспекции ОМВД России по Волжскому району, причастного к получению взятки.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в октябре 2024 года вышеупомянутый сотрудник путём вымогательства получил от гражданина РФ денежные средства в размере 300 тыс. рублей в качестве взятки за совершение заведомо незаконных действий, выраженных в беспрепятственном проезде грузовых транспортных средств ООО «ТрансСервисНурлат» по территории Волжского района.

На основании переданных УФСБ материалов Шенталинским МСО СУ СК России по Самарской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ.

В настоящее время осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств по делу, а также других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого лица.

 

 

 

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